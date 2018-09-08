Происшествия

Константин Большаков
8 Сентября, 2018 16:27

Стало известно, насколько серьёзно пострадал Крымский мост после удара краном

Крымский мост.
Источник: Politnavigator.net
#Крымскиймост

#столкновение

#кран
Крым, 08 Сентября - DIXINEWS.

Инцидент произошёл из-за непогоды.

В субботу, 8 сентября, стало известно, что плавучий кран, оторвавшись от якоря в Керченском проливе, врезался в опору Крымского моста. Как пишет «Интерфакс», причиной инцидента стал сильный ветер.

В управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань» пояснили, что сегодня утром при столкновении крана с мостом были повреждены матча освещения и несколько метров барьерного ограждения. В результате на одном из участков моста было ограничено движение.

Пока не сообщается, когда будут завершены ремонтные работы и движение вернётся в прежний режим. Как пояснил источник издания, на замену мачты освещения потребуется от 6 до 8 часов, однако приступить к этим работам можно будет лишь после снятия штормового предупреждения.

Напомним, запуск автомобильной части Крымского моста состоялся в мае 2018 года. Церемонию открытия возглавлял президент РФ Владимир Путин.

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