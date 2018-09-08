Религия

Станислав Сикорский
8 Сентября, 2018 15:50

В РПЦ жёстко ответили на назначение константинопольских экзархов в Киев

РПЦ.
Источник: m24.ru
#РПЦ

#православие

#конфликт
Москва, 08 Сентября - DIXINEWS.

Представители Священного Синода Русской православной Церкви выступили с решительным протестом против назначения двух иерархов Константинопольского Патриархата "экзархами" в Киеве.

Так, представлять Константинопольский Патриархат в украинской столице будут архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

"Данные действия [Константинопольского патриархата] заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями, создают реальную угрозу единству всего мирового православия. Священный Синод Русской Православной Церкви заявляет, что вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на Патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской Церкви, которые их поддерживают", - сообщили в РПЦ.

Заявление гласит, что решение в Константинопольском Патриархате приняли безо всякого обсуждения с Московским Патриархатом. Это нарушает установленные церковные каноны. Согласно правилам, епископы одной церкви не могут вмешиваться в дела другой.

в РПЦ отметили ложность толкования исторических фактов со стороны Константинопольского патриарха. В частности, последний указывает на якобы обладание властными полномочиями исключительного порядка, что не соответствует действительности.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Рогозин отказался разговаривать с роботом
В РПЦ озвучили цели визита Патриарха Кирилла в северные епархии
Благовещенский священник-блогер объяснил, почему нужно запретить новый клип Лободы
Читайте в рубрике:
В Исаакиевском соборе отпраздновали 160-летие освящения
Верховный муфтий Сирии приедет в Россию
Патриарх Кирилл рассказал об ответственности военных в России

В Тегеране прошла встреча саммит лидеров РФ, Ирана и Турции
Летняя жара в Москве отказывается отступать
В Хабаровском крае сборщик ягод выжил в схватке с гималайским медведем
Чайный гриб набирает популярность на Западе
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ жёстко ответили на назначение константинопольских экзархов в Киев
Донецк, 08 Сентября, 13:37.
Россия согласилась поддерживать ДНР
Пхеньян, 08 Сентября, 11:32.
Матвиенко привезла Ким Чен Ыну послание от Путина
Екатеринбург, 08 Сентября, 10:54.
В Екатеринбурге озвучили, когда отремонтируют Челябинский тракт и завершат ЕКАД
Омск, 08 Сентября, 10:45.
В Омске начались массовые дегустации продукции дачников
Красноярск, 08 Сентября, 10:27.
На красноярском острове Татышев высадят сотни новых деревьев
Воронеж, 08 Сентября, 09:30.
Заместитель руководителя УФССП России по Воронежской области проведёт приём гражд
Москва, 07 Сентября, 17:39.
В Кремле рассказали о встрече Путина и Порошенко
Крым, 07 Сентября, 17:14.
В Крыму раскрыли причину химического выброса на заводе
Челябинск, 07 Сентября, 17:08.
Почётным гражданином Челябинской области стал миллиардер
Уфа, 07 Сентября, 16:46.
Хамитов решил судьбу региональных пенсионных льгот
Воронеж, 07 Сентября, 16:26.
Воронежцы смогут оценить работу чиновников
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия