В РПЦ жёстко ответили на назначение константинопольских экзархов в Киев

Представители Священного Синода Русской православной Церкви выступили с решительным протестом против назначения двух иерархов Константинопольского Патриархата "экзархами" в Киеве.

Так, представлять Константинопольский Патриархат в украинской столице будут архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

"Данные действия [Константинопольского патриархата] заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями, создают реальную угрозу единству всего мирового православия. Священный Синод Русской Православной Церкви заявляет, что вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на Патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской Церкви, которые их поддерживают", - сообщили в РПЦ.

Заявление гласит, что решение в Константинопольском Патриархате приняли безо всякого обсуждения с Московским Патриархатом. Это нарушает установленные церковные каноны. Согласно правилам, епископы одной церкви не могут вмешиваться в дела другой.

в РПЦ отметили ложность толкования исторических фактов со стороны Константинопольского патриарха. В частности, последний указывает на якобы обладание властными полномочиями исключительного порядка, что не соответствует действительности.