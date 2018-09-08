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Станислав Сикорский
8 Сентября, 2018 15:50
В РПЦ жёстко ответили на назначение константинопольских экзархов в Киев
РПЦ.
Источник: m24.ru
Москва, 08 Сентября - DIXINEWS.
Представители Священного Синода Русской православной Церкви выступили с решительным протестом против назначения двух иерархов Константинопольского Патриархата "экзархами" в Киеве.
Так, представлять Константинопольский Патриархат в украинской столице будут архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).
"Данные действия [Константинопольского патриархата] заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями, создают реальную угрозу единству всего мирового православия. Священный Синод Русской Православной Церкви заявляет, что вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на Патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской Церкви, которые их поддерживают", - сообщили в РПЦ.
Заявление гласит, что решение в Константинопольском Патриархате приняли безо всякого обсуждения с Московским Патриархатом. Это нарушает установленные церковные каноны. Согласно правилам, епископы одной церкви не могут вмешиваться в дела другой.
в РПЦ отметили ложность толкования исторических фактов со стороны Константинопольского патриарха. В частности, последний указывает на якобы обладание властными полномочиями исключительного порядка, что не соответствует действительности.
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