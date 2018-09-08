Россия согласилась поддерживать ДНР

После убийства прежнего главы в республике сменилось руководство.

Власти Российской Федерации пообещали оказывать поддержку новому главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Денису Пушилину. Об этом, как сообщает «ДАН», заявил помощник президента РФ Владислав Сурков.

Как отметил Сурков, «состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь».

В Кремле также надеются, что Пушилин продолжит последовательную политику Александра Захарченко в ДНР, как внешнюю, так и внутреннюю.

Напомним, бывший глава ДНР был убит 31 августа в результате покушения. В кафе «Сепар» в центре Донецка устроили взрыв.