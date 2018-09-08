Политика

Константин Большаков
8 Сентября, 2018 11:32

Матвиенко привезла Ким Чен Ыну послание от Путина

Ким Чен Ын.
Источник: Avoka.do
#Матвиенко

#КимЧенЫн

#КНДР
Пхеньян, 08 Сентября - DIXINEWS.

Встреча политиков проходит в КНДР сегодня.

В субботу, 8 сентября, стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Пхеньян. Там она проводит встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Кроме того, у Матвиенко запланированы встречи с рядом других высокопоставленных северокорейских чиновников.

- Валентина Матвиенко примет участие в мероприятиях, связанных с празднованием 70-й годовщины образования КНДР, - сообщили в пресс-службе Совфеда.

Как сообщает РИА «Новости», ранее Матвиенко призналась, что президент РФ Владимир Путин поручил ей передать послание Ким Чен Ыну. Что именно сообщил российский лидер коллеге из КНДР, она не уточнила.

Напомним, в июне с Ким Чен Ыном встречался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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