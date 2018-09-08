Матвиенко привезла Ким Чен Ыну послание от Путина

Встреча политиков проходит в КНДР сегодня.

В субботу, 8 сентября, стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Пхеньян. Там она проводит встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Кроме того, у Матвиенко запланированы встречи с рядом других высокопоставленных северокорейских чиновников.

- Валентина Матвиенко примет участие в мероприятиях, связанных с празднованием 70-й годовщины образования КНДР, - сообщили в пресс-службе Совфеда.

Как сообщает РИА «Новости», ранее Матвиенко призналась, что президент РФ Владимир Путин поручил ей передать послание Ким Чен Ыну. Что именно сообщил российский лидер коллеге из КНДР, она не уточнила.

Напомним, в июне с Ким Чен Ыном встречался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.