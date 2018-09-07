В Крыму раскрыли причину химического выброса на заводе

Ситуация в Крыму после выброса химических веществ на заводе "Крымский Титан" пошла на спад.

Об этом стало известно из заявления главы региона Сергея Аксёнова. По его словам, причиной выброса стал испарение содержимого кислотонакопителя. В ближайшее время специалисты нейтрализуют парящие участки. Для этого будет использован известковый раствор.

"Ситуация пошла на спад. Рецидив, в виде увеличения выбросов паров сернистого ангидрида, может быть в случае увеличения дневной температуры. Сухие участки, которые парят на сегодняшний день, активно засыпаются известковым раствором. Идет процесс гашения этой всей ситуации", - сообщил Аксёнов.

Напомним, в городе Армянске в конце августа крыши домов и листья деревьев покрылись маслянистым налётом желтоватого оттенка. Днём 4 сентября было зафиксировано превышение допустимого содержания сернистого ангидрида в воздухе.

В соответствии предупредительным мерам четыре тысячи детей вывезли из Армянска и близлежащих населённых пунктов в санатории. Их разместили за счёт государства. К настоящему моменту власти заявили о снижении числа жалоб в медицинских учреждениях.

Кислотонакопитель - открытый водоём. В последние годы он обмелел. Концентрация испаряющихся веществ из-за этого возросла.