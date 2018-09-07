Политика

Константин Большаков
7 Сентября, 2018 17:39

В Кремле рассказали о встрече Путина и Порошенко

Владимир Путин и Пётр Порошенко.
Источник: News.tut.by
#Путин

#Порошенко

#встреча
Москва, 07 Сентября - DIXINEWS.

Стало известно, может ли состояться двусторонний саммит на фоне событий в Донецке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко. По словам господина Пескова, вероятность такого контакта маловероятна в настоящее время.

- С учётом последних событий перспектив для контактов становится всё меньше, - заявил Песков в беседе с РИА «Новости».

Говоря об этом, Песков имеет в виду убийство главы ДНР Александра Захарченко, который погиб в результате покушения в Донецке 31 августа. Захарченко был одной из сторон Минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Напомним, Путин и Порошенко встречались только несколько раз в рамках «нормандской» четвёрки. Двусторонней встречи между лидерами не было из-за конфликта на Донбассе и присоединения Крыма к РФ по итогам референдума.

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