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Константин Большаков
7 Сентября, 2018 17:39
В Кремле рассказали о встрече Путина и Порошенко
Владимир Путин и Пётр Порошенко.
Источник: News.tut.by
Москва, 07 Сентября - DIXINEWS.
Стало известно, может ли состояться двусторонний саммит на фоне событий в Донецке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко. По словам господина Пескова, вероятность такого контакта маловероятна в настоящее время.
- С учётом последних событий перспектив для контактов становится всё меньше, - заявил Песков в беседе с РИА «Новости».
Говоря об этом, Песков имеет в виду убийство главы ДНР Александра Захарченко, который погиб в результате покушения в Донецке 31 августа. Захарченко был одной из сторон Минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Напомним, Путин и Порошенко встречались только несколько раз в рамках «нормандской» четвёрки. Двусторонней встречи между лидерами не было из-за конфликта на Донбассе и присоединения Крыма к РФ по итогам референдума.
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