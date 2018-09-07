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Константин Большаков
7 Сентября, 2018 16:18
Стало известно, кто сменил Захарченко на посту главы ДНР
Денис Пушилин.
Источник: Newsroom.su
Донецк, 07 Сентября - DIXINEWS.
Это политик, уже знакомый жителям Донецка.
Председатель парламента самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин назначен врио главы ДНР. Такое решение принял народный совет.
Ранее этот пост занял вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников, однако по требованию Генеральной прокуратуры республики его сменили. Кроме того, надзорное ведомство потребовало сформировать в ДНР Совет министров, Центральную избирательную комиссию и создать условия для проведения внеочередных выборов главы республики.
Голосование назначено на 11 ноября. Также с погибшего Александра Захарченко официально сняты полномочия руководителя ДНР.
Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате покушения. Расследовать его убийство были направлены сотрудники ФСБ России.
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