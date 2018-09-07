Политика

Константин Большаков
7 Сентября, 2018 16:18

Стало известно, кто сменил Захарченко на посту главы ДНР

Денис Пушилин.
Источник: Newsroom.su
#ДНР

#Захарченко

#Пушилин
Донецк, 07 Сентября - DIXINEWS.

Это политик, уже знакомый жителям Донецка.

Председатель парламента самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин назначен врио главы ДНР. Такое решение принял народный совет.

Ранее этот пост занял вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников, однако по требованию Генеральной прокуратуры республики его сменили. Кроме того, надзорное ведомство потребовало сформировать в ДНР Совет министров, Центральную избирательную комиссию и создать условия для проведения внеочередных выборов главы республики.

Голосование назначено на 11 ноября. Также с погибшего Александра Захарченко официально сняты полномочия руководителя ДНР.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате покушения. Расследовать его убийство были направлены сотрудники ФСБ России.

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