Стало известно, кто сменил Захарченко на посту главы ДНР

Это политик, уже знакомый жителям Донецка.

Председатель парламента самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин назначен врио главы ДНР. Такое решение принял народный совет.

Ранее этот пост занял вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников, однако по требованию Генеральной прокуратуры республики его сменили. Кроме того, надзорное ведомство потребовало сформировать в ДНР Совет министров, Центральную избирательную комиссию и создать условия для проведения внеочередных выборов главы республики.

Голосование назначено на 11 ноября. Также с погибшего Александра Захарченко официально сняты полномочия руководителя ДНР.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате покушения. Расследовать его убийство были направлены сотрудники ФСБ России.