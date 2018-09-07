Работу мигрантов отдадут россиянам

В строительстве предлагается ввести квоты на иностранцев.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям предложила снизить долю привлекаемой иностранной рабочей силы в строительной сфере. Как пишет ТАСС, Голикова считает, что в 2019 году этот показатель можно уменьшить до 80%.

Она подчеркнула, что большинство мигрантов работают именно в строительстве. Голикова привела цифры: в 2017 году в России в строительной отрасли трудились 6,3 млн человек. Из них значительную долю составляли иностранцы, привлекаемые в качестве рабочей силы.

- Освободившиеся рабочие места займут россияне, - пояснила вице-премьер.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назначил Татьяну Голикову своим представителем при рассмотрении в Госдуме и Совфеде законопроекта о пенсионной реформе.