Экономика

Константин Большаков
7 Сентября, 2018 15:00

Работу мигрантов отдадут россиянам

Мигранты-строители.
Источник: Finobzor.ru
#Голикова

#мигранты

#строительство
Москва, 07 Сентября - DIXINEWS.

В строительстве предлагается ввести квоты на иностранцев.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям предложила снизить долю привлекаемой иностранной рабочей силы в строительной сфере. Как пишет ТАСС, Голикова считает, что в 2019 году этот показатель можно уменьшить до 80%.

Она подчеркнула, что большинство мигрантов работают именно в строительстве. Голикова привела цифры: в 2017 году в России в строительной отрасли трудились 6,3 млн человек. Из них значительную долю составляли иностранцы, привлекаемые в качестве рабочей силы.

- Освободившиеся рабочие места займут россияне, - пояснила вице-премьер.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назначил Татьяну Голикову своим представителем при рассмотрении в Госдуме и Совфеде законопроекта о пенсионной реформе.

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