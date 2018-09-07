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Константин Большаков
7 Сентября, 2018 15:00
Работу мигрантов отдадут россиянам
Мигранты-строители.
Источник: Finobzor.ru
Москва, 07 Сентября - DIXINEWS.
В строительстве предлагается ввести квоты на иностранцев.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям предложила снизить долю привлекаемой иностранной рабочей силы в строительной сфере. Как пишет ТАСС, Голикова считает, что в 2019 году этот показатель можно уменьшить до 80%.
Она подчеркнула, что большинство мигрантов работают именно в строительстве. Голикова привела цифры: в 2017 году в России в строительной отрасли трудились 6,3 млн человек. Из них значительную долю составляли иностранцы, привлекаемые в качестве рабочей силы.
- Освободившиеся рабочие места займут россияне, - пояснила вице-премьер.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назначил Татьяну Голикову своим представителем при рассмотрении в Госдуме и Совфеде законопроекта о пенсионной реформе.
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