Технологии и наука

Станислав Сикорский
7 Сентября, 2018 12:57

В ЦАГИ испытали крыло перспективного лайнера МС-21

МС-21 на испытательном стенде.
Источник: nplus1.ru
#самолёт

#техника

#авиация
Москва, 07 Сентября - DIXINEWS.

В подмосковном Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского испытали крыло перспективного лайнера МС-21-300.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе учреждения. Испытания включали максимальную вертикальную перегрузку, которую используют как манёвр с резким набором высоты. Показатели максимальной перегрузки достигли 2,5.

Статические испытания - один из этапов ресурсных испытаний. С их помощью конструкторы соотносят реальные данные техники с расчётными. Во время теста различные элементы самолёта искусственно нагружают при помощи специального оборудования.

Испытания крыла при максимальной вертикальной перегрузке проводили в составе планера самолёта МС-21-300. Его собрали для статистических проверок.

Разработчики оценили пройденные испытания в качестве успешных. Новый этап тестов снимет в будущем некоторые ограничения на полёты проектируемого лайнера.

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