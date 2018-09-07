В ЦАГИ испытали крыло перспективного лайнера МС-21

В подмосковном Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского испытали крыло перспективного лайнера МС-21-300.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе учреждения. Испытания включали максимальную вертикальную перегрузку, которую используют как манёвр с резким набором высоты. Показатели максимальной перегрузки достигли 2,5.

Статические испытания - один из этапов ресурсных испытаний. С их помощью конструкторы соотносят реальные данные техники с расчётными. Во время теста различные элементы самолёта искусственно нагружают при помощи специального оборудования.

Испытания крыла при максимальной вертикальной перегрузке проводили в составе планера самолёта МС-21-300. Его собрали для статистических проверок.

Разработчики оценили пройденные испытания в качестве успешных. Новый этап тестов снимет в будущем некоторые ограничения на полёты проектируемого лайнера.