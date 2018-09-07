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Станислав Сикорский
7 Сентября, 2018 11:50

Россию отказались восстанавливать в Международном союзе биатлонистов

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.
Источник: gazeta.ru
#биатлон

#допинг

#спортсмены
Москва, 07 Сентября - DIXINEWS.

В Международном союзе биатлонистов IBU проголосовали против восстановления прав на полноценное членство Союза биатлонистов России.

Соответствующую информацию обнародовало официальное представительство IBU в Twitter. Конгресс организации проходит в хорватском городе Пореч.

Таким образом, российское объединение остаётся в статусе временного члена Международного союза биатлонистов.

Напомним, о понижении членского статуса СБР в IBU решили в декабре 2017 года. Представители международной организации аргументировали действия множественными нарушениями антидопингового устава со стороны российских биатлонистов.

Россию лишили права голоса в рамках конгресса. Также Москвы ныне не может предлагать собственных кандидатов на руководящие должности IBU.

Международный союз представил комплекс условий, по выполнении коих Россия может рассчитывать на восстановление полного статуса. Среди требований - полное сотрудничество с комиссиями, ведущими расследования по допинговым делам отечественных спортсменов.

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