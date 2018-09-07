Силовые структуры

Константин Большаков
7 Сентября, 2018 11:53

Пожарные, тушившие «Зимнюю вишню», мешают следствию

"Зимняя вишня".
Источник: 24smi.mirtesen.ru
#Зимняявишня

#МЧС

#СКР
Кемерово, 07 Сентября - DIXINEWS.

Правоохранители подозревают спасателей в сговоре.

Пожарные, участвовавшие в тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, могут находиться в сговоре, чтобы помешать расследованию. Такую версию озвучил сотрудник СК РФ в ходе судебного заседания о продлении ареста одну из обвиняемых.

Как пишет ТАСС, следователь полагает, что в рядах сотрудником МЧС есть «некая корпоративность». Такие выводы он сделал, сравнив показания пожарных – их слова полностью совпадают.

- Считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые являются фактическими, - полагают правоохранители.

Проверка по данному факту уже проводилась и сведения о ней занесены в материалы уголовного дела, уточнил представитель СК РФ.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл в марте 2018 года. Тогда погибли 60 человек, 37 из которых дети.

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