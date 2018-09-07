Культура

Станислав Сикорский
7 Сентября, 2018 10:41

В Американской киноакадемии объяснили отмену номинации "Оскар"

Премия "Оскар".
Источник: riafan.ru
#оскар

#премия

#награда
Лос-Анджелес, 07 Сентября - DIXINEWS.

Дополнительную номинацию по достижениям в популярном кинематографе не будут учитывать в отборе кандидатов на премию "Оскар" в 2019 году.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе Американской академии киноискусств.

"Академия, сохраняя глубокую приверженность широкому спектру кино, объявляет сегодня, что не будет представлять новую номинацию на предстоящей 91-й церемонии вручения наград. Академия признает, что учреждение еще одной награды на девятом месяце текущего года представляет собой сложности для фильмов, уже выпущенных в прокат", - пояснили в представительстве организации.

Руководство киноакадемии приняло решение о дополнительном обсуждении вопроса относительно новой номинации в будущем.

Церемонию награждения "Оскар" проведут 24 февраля 2019 года в стенах лос-анджелесского Dolby Theater. Упразднение одной из номинации сокращает трансляцию до трёх часов. Всего организация предоставит деятелям кино награды в 24 категориях.

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