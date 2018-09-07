Общество

Станислав Сикорский
7 Сентября, 2018 09:34

ВС РФ изменит практику по делам об экстремистских постах и репостах

Верховный суд России.
Источник: crimerussia.com
#Верховныйсуд

#уголовныедела

#экстремизм
Москва, 07 Сентября - DIXINEWS.

В Верховном суде готовят ряд поправок в постановление о судебной практике по делам относительно экстремистских преступлений в социальных сетях.

Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря ведомства Павла Одинцова и участников предварительного обсуждения проекта. Их цитирует издание "Ведомости". Заседание пленума запланировали на сентябрь.

Поправки состоят из двух основных новелл. Согласно первой из них, репост или публикация экстремистского материала не говорит о злом умысле автора. Негативные намерения должны подтверждать другие доказательства.

Кроме того, на судебное решение должны влиять контекст публикации, комментарии и их суть, содержание всего аккаунта в социальной сети, а также число просмотров экстремистского материала и характер аудитории.

Эксперты, опрошенные изданием, не сошлись во мнении. По словам директора центра "Сова", члена СПЧ Александра Верховского, поправки являются "вполне разумными", однако недоработанными до конца. Он предполагает, что важен инструментарий для оценки аудитории.

По мнению профессора МГУ Леонида Головко, нет никакой возможности провести коррекцию правоприменительной практики нормативными методами. Лучшего эффекта суд достиг бы отменой нескольких громких дел по лайкам и репостам.

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