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Константин Большаков
7 Сентября, 2018 09:48
Меркель одобрила действия российских войск в Сирии
Ангела Меркель.
Источник: News-front.info
Берлин, 07 Сентября - DIXINEWS.
Она считает, что бороться с боевиками необходимо.
Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала действия российских и сирийских войск в провинции Идлиб. Об этом сообщили немецкие издания.
Как заявила госпожа Меркель, с наёмниками и террористами в Сирии необходимо бороться, но при этом защищать и гражданское население. Глава немецкого правительства призвала участников конфликта избежать гуманитарной катастрофы, добавив, что ранее обсудила операцию в провинции Идлиб с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.
При этом ранее сам Трамп и госсекретарь США Майк Помпео поддержали действия российских военных в Идлибе. Эта провинция, напомним, является последним крупным оплотом террористов в Сирии. Все остальные территории находятся под контролем правительственных войск Башара Асада.
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