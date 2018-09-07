Меркель одобрила действия российских войск в Сирии

Она считает, что бороться с боевиками необходимо.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала действия российских и сирийских войск в провинции Идлиб. Об этом сообщили немецкие издания.

Как заявила госпожа Меркель, с наёмниками и террористами в Сирии необходимо бороться, но при этом защищать и гражданское население. Глава немецкого правительства призвала участников конфликта избежать гуманитарной катастрофы, добавив, что ранее обсудила операцию в провинции Идлиб с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.

При этом ранее сам Трамп и госсекретарь США Майк Помпео поддержали действия российских военных в Идлибе. Эта провинция, напомним, является последним крупным оплотом террористов в Сирии. Все остальные территории находятся под контролем правительственных войск Башара Асада.