Российских депутатов оставят без больших пенсий

Они сами решили отказаться от доплат.

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который даёт возможность слугам народа и членам Совета Федерации добровольно отказаться от получения повышенной пенсии.

Как заявил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак, «это правильный и справедливый шаг», но при этом «личный выбор и личная ответственность депутата и сенатора, его отношение к своим избирателям».

При этом однажды отказавшись от высокого пенсионного пособия, депутат или сенатор больше не сможет изменить своего решения. Такое положение указано в законопроекте.

Напомним, летом в Госдуме публиковали информацию о размерах пенсий депутатов. Так, парламентарии со стажем от 5 до 10 лет получали доплату к пенсии в размере 46,6 тысяч рублей, со стажем больше 10 лет – 63,5 тысячи рублей.