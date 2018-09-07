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Константин Большаков
7 Сентября, 2018 08:32
Российских депутатов оставят без больших пенсий
Депутаты Госдумы.
Источник: Odnastroka.ru
Москва, 07 Сентября - DIXINEWS.
Они сами решили отказаться от доплат.
Депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который даёт возможность слугам народа и членам Совета Федерации добровольно отказаться от получения повышенной пенсии.
Как заявил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак, «это правильный и справедливый шаг», но при этом «личный выбор и личная ответственность депутата и сенатора, его отношение к своим избирателям».
При этом однажды отказавшись от высокого пенсионного пособия, депутат или сенатор больше не сможет изменить своего решения. Такое положение указано в законопроекте.
Напомним, летом в Госдуме публиковали информацию о размерах пенсий депутатов. Так, парламентарии со стажем от 5 до 10 лет получали доплату к пенсии в размере 46,6 тысяч рублей, со стажем больше 10 лет – 63,5 тысячи рублей.
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