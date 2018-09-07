Власть

Константин Большаков
7 Сентября, 2018 08:32

Российских депутатов оставят без больших пенсий

Депутаты Госдумы.
Источник: Odnastroka.ru
#ГосДума

#пенсии

#реформа
Москва, 07 Сентября - DIXINEWS.

Они сами решили отказаться от доплат.

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который даёт возможность слугам народа и членам Совета Федерации добровольно отказаться от получения повышенной пенсии.

Как заявил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак, «это правильный и справедливый шаг», но при этом «личный выбор и личная ответственность депутата и сенатора, его отношение к своим избирателям».

При этом однажды отказавшись от высокого пенсионного пособия, депутат или сенатор больше не сможет изменить своего решения. Такое положение указано в законопроекте.

Напомним, летом в Госдуме публиковали информацию о размерах пенсий депутатов. Так, парламентарии со стажем от 5 до 10 лет получали доплату к пенсии в размере 46,6 тысяч рублей, со стажем больше 10 лет – 63,5 тысячи рублей.

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