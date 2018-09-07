Уголовное наказание за увольнение сотрудников предпенсионного возраста всё же введут

Глава государства уже внёс такие поправки.

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Государственную думу поправки к законодательству об уголовной ответственности за необоснованное увольнение или отказ брать на работу людей предпенсионного возраста. Предпенсионным, напомним, будет считаться возраст за 5 лет до выхода на пенсию.

Согласно предложению российского лидера, за подобные нарушения следует штрафовать в размере до 200 тысяч рублей, либо назначать обязательные работы сроком до 360 часов. При этом Путин назначил официального представителя президента при рассмотрении парламентом данных законопроектов, им стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Напомним, об уголовной ответственности за увольнения сотрудников предпенсионного возраста Путин заявил в конце августа в телеобращении по поводу пенсионной реформы. В частности, президент смягчил её некоторые положения и сохранил ряд льгот.