Экономика

Константин Большаков
7 Сентября, 2018 08:15

Уголовное наказание за увольнение сотрудников предпенсионного возраста всё же введут

Сотрудник предпенсионного возраста.
Источник: Tp.tver.ru
#пенсии

#реформа

#увольнение
Москва, 07 Сентября - DIXINEWS.

Глава государства уже внёс такие поправки.

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Государственную думу поправки к законодательству об уголовной ответственности за необоснованное увольнение или отказ брать на работу людей предпенсионного возраста. Предпенсионным, напомним, будет считаться возраст за 5 лет до выхода на пенсию.

Согласно предложению российского лидера, за подобные нарушения следует штрафовать в размере до 200 тысяч рублей, либо назначать обязательные работы сроком до 360 часов. При этом Путин назначил официального представителя президента при рассмотрении парламентом данных законопроектов, им стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Напомним, об уголовной ответственности за увольнения сотрудников предпенсионного возраста Путин заявил в конце августа в телеобращении по поводу пенсионной реформы. В частности, президент смягчил её некоторые положения и сохранил ряд льгот.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Российских депутатов оставят без больших пенсий
Наталья Поклонская высказалась о пенсионной реформе
Сотни миллиардов рублей будут стоить предложения Путина по пенсионной реформе
Читайте в рубрике:
В ЦБ отчитались о ликвидации слабых и недобросовестных банков
В Швеции выступили против «Северного потока-2»
В Крыму озвучили итоги летнего туристического сезона

2000 старинных клинков и мечей собрал индийский коллекционер
Северная и Южная Корея обсудят денуклеаризацию на саммите
Лилия Гумерова. Второй Евразийский женский форум: благотворительность без границ
PoliticKing. Трампу верны? Какие кадры подбирает президент США
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских депутатов оставят без больших пенсий
Москва, 07 Сентября, 08:15.
Уголовное наказание за увольнение сотрудников предпенсионного возраста всё же введут
Москва, 07 Сентября, 06:27.
Исторический диктант пройдёт в Москве
Лондон, 06 Сентября, 18:57.
Западные страны поддержали обвинения Лондона в адрес РФ по делу Скрипалей
Москва, 06 Сентября, 16:12.
Минприроды создало доклад о катастрофических изменениях климата в России
Казань, 06 Сентября, 16:02.
Власти Татарстана готовы к реализации идей Путина по пенсионной реформе
Лондон, 06 Сентября, 15:53.
СМИ назвали причину гибели Долорес О'Риорданн из The Cranberries
Пермь, 06 Сентября, 15:42.
В Перми променяли ипподром на очередной торговый центр
Москва, 06 Сентября, 15:16.
От Дмитрия Медведева ушла пресс-секретарь
Москва, 06 Сентября, 14:22.
Черчесов прокомментировал предстоящий матч сборной РФ против турков
Москва, 06 Сентября, 14:14.
Дыра на корабле «Союз» была сделана намеренно
Чусовой, 06 Сентября, 14:05.
Священнослужитель погиб на пожаре в Пермском крае
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия