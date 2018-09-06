Западные страны поддержали обвинения Лондона в адрес РФ по делу Скрипалей

Сразу несколько стран выступили против нашей страны.

Власти Великобритании, США, Канады, Франции и Германии опубликовали совместное заявление, в котором возложили вину за отравление Сергея и Юлии Скрипалей на двух россиян, о которых накануне сообщила британская полиция.

Кроме того, Sky News передаёт, что на Западе уверены – данная операция «почти наверняка была одобрена высшими российскими властями». В связи с этим указанные государства намереваются «прервать враждебную деятельность» иностранных разведчиков на своих территориях, поддержать запрет на химическое оружие и защищать собственных граждан.

Также руководство пяти стран выразило возмущение в связи с инцидентом в Солсбери и призвали всех, кто обладает информацией по данному делу, передать её Лондону.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что считают недопустимыми обвинения в адрес высшего российского руководства по делу Скрипалей. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал «об этом не может быть и речи».