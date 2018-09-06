Минприроды создало доклад о катастрофических изменениях климата в России

Специалисты Министерства природы подготовили доклад относительно изменений климата на территории Российской Федерации.

На положения документа ссылается издание "Коммерсантъ", цитирующее источник в ведомстве. Перемены в климате, связанные с антропогенными выбросами парниковых газов, спровоцируют увеличение числа стихийных бедствий, эпидемий, неурожаев.

Доклад указывает на более быстрое изменение климата в России относительно других локаций планеты. Показатели среднегодовых температур росли каждую декаду на 0,45 градуса Цельсия с 1976 по 2017 годы. В качестве причины эксперты отметили выбросы промышленного характера во всём мире.

Изменения климата разделены на категории. Среди них - "Здоровье населения", "Водные ресурсы", "Растениеводство", "Природные экосистемы", "Вечная мерзлота", "Технические системы", а также множество других. Документ содержит указания на особо уязвимые для погодных изменений регионы.

Так, на юге страны и в южной части Сибири снизится объём воды в равнинных реках. Водообеспеченность населения и экономических объектов из-за этого упадёт.

Кроме того, таяние вечной мерзлоты может повлечь разрушение мест, где захоронены опасные химические, биологические и радиоактивные вещества.