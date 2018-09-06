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Станислав Сикорский
6 Сентября, 2018 15:53
СМИ назвали причину гибели Долорес О'Риорданн из The Cranberries
Долорес О'Риорданн.
Источник: brunopress.nl
Лондон, 06 Сентября - DIXINEWS.
СМИ обнародовали новые подробности гибели вокалистки рок-группы из Ирландии The Cranberries Долорес О'Риорданн.
Согласно информации, опубликованной изданием The Telegraph, в крови певицы обнаружили значительный объём алкоголя. Она в пьяном состоянии решила принять ванну и утонула.
Издание сообщает, что в отельном номере О'Риорданн обнаружили бутылки из под спиртного. Сама она "лежала в ванне, ее рот и нос были под водой". Специалисты классифицировали инцидент как несчастный случай.
Напомним, тело певицы обнаружили 15 января в одном из лондонских отелей. По словам друзей погибшей, последние недели перед смертью она находилась в глубочайшей депрессии. В 2013 году О'Риорданн пыталась свести счёты с жизнью.
В общей сложности The Cranberries продали 40 миллионов пластинок. Вокалистка покинула группу в 2003 году для сольной карьеры.
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