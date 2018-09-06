От Дмитрия Медведева ушла пресс-секретарь

Она даже нашла уже новое место работы.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова покидает правительство. Такое заявление сделал вице-премьер – глава аппарата кабмина Константин Чуйченко.

Как пишет ТАСС, Чуйченко уточнил, что уже найден новый кандидат на эту должность. Им оказался первым замглавного редактора агентства «Россия Сегодня» Олег Осипов. Документы на подпись уже переданы Дмитрию Медведеву. Чуйченко также добавил, что Тимакова нашла новую работу.

Сама госпожа Тимакова призналась журналистам, что уходит работать во «Внешэкономбанк». Она уже заканчивает переговоры по поводу трудоустройства туда. Какую должность намеревается занять бывший пресс-секретарь Медведева пока неизвестно.

Решение об уходе Наталья Тимакова приняла полгода назад, а Дмитрий Медведев не стал возражать.

- Я очень благодарна Дмитрию Анатольевичу, что он поддержал его (решение об уходе – прим. ред.), - сказала Тимакова.

Отметим, что с Медведевым Тимакова работала с 2008 года, когда тот стал президентом РФ. Она была пресс-секретарём главы государства, а затем перешла вслед за ним в правительство в 2012 году.