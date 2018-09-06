Черчесов прокомментировал предстоящий матч сборной РФ против турков

Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов прокомментировали предстоящую игру подопечных против турецких футболистов.

По словам тренера, для национальной команды начнётся новая эра после матча с Турцией.

"Отличий по сравнению с чемпионатом мира достаточно. Тогда мы готовились месяц, сейчас несколько дней. По разным причинам нет ряда игроков. Мы верим в тех футболистов, которых вызвали, а играть будут лучшие", - подчеркнул Черчесов.

Он отметил, что сборная планирует играть в соответствии с заданным на ЧМ-2018 уровнем.

Стоит отметить, что в течение 2018 года национальная сборная России будет трижды выходить на поле против турецкой команды. В июне футболисты встретились в Москве (1:1) и ещё дважды выйдут на поле в Лиге наций.

Напомним, матч России и Турции запланирован на пятницу, 7 сентября. Он начнётся 21:24 по московскому времени на стадионе Трабзона.