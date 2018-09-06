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Станислав Сикорский
6 Сентября, 2018 14:22
Черчесов прокомментировал предстоящий матч сборной РФ против турков
Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов.
Источник: tass.ru
Москва, 06 Сентября - DIXINEWS.
Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов прокомментировали предстоящую игру подопечных против турецких футболистов.
По словам тренера, для национальной команды начнётся новая эра после матча с Турцией.
"Отличий по сравнению с чемпионатом мира достаточно. Тогда мы готовились месяц, сейчас несколько дней. По разным причинам нет ряда игроков. Мы верим в тех футболистов, которых вызвали, а играть будут лучшие", - подчеркнул Черчесов.
Он отметил, что сборная планирует играть в соответствии с заданным на ЧМ-2018 уровнем.
Стоит отметить, что в течение 2018 года национальная сборная России будет трижды выходить на поле против турецкой команды. В июне футболисты встретились в Москве (1:1) и ещё дважды выйдут на поле в Лиге наций.
Напомним, матч России и Турции запланирован на пятницу, 7 сентября. Он начнётся 21:24 по московскому времени на стадионе Трабзона.
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