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Станислав Сикорский
6 Сентября, 2018 14:22

Черчесов прокомментировал предстоящий матч сборной РФ против турков

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов.
Источник: tass.ru
#Черчесов

#сборнаяроссии

#футбольныйматч
Москва, 06 Сентября - DIXINEWS.

Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов прокомментировали предстоящую игру подопечных против турецких футболистов.

По словам тренера, для национальной команды начнётся новая эра после матча с Турцией.

"Отличий по сравнению с чемпионатом мира достаточно. Тогда мы готовились месяц, сейчас несколько дней. По разным причинам нет ряда игроков. Мы верим в тех футболистов, которых вызвали, а играть будут лучшие", - подчеркнул Черчесов.

Он отметил, что сборная планирует играть в соответствии с заданным на ЧМ-2018 уровнем.

Стоит отметить, что в течение 2018 года национальная сборная России будет трижды выходить на поле против турецкой команды. В июне футболисты встретились в Москве (1:1) и ещё дважды выйдут на поле в Лиге наций.

Напомним, матч России и Турции запланирован на пятницу, 7 сентября. Он начнётся 21:24 по московскому времени на стадионе Трабзона.

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