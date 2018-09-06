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Константин Большаков
6 Сентября, 2018 14:14

Дыра на корабле «Союз» была сделана намеренно

Повреждение на корабле "Союз".
Источник: Forum.motolodka.ru
#Роскосмос

#Союз

#корабль
Москва, 06 Сентября - DIXINEWS.

Случайно нанести такое повреждение было бы затруднительно.

Источники сразу нескольких федеральных агентств заявили, что дыра в обшивке космического корабля «Союз» была сделана не случайно. По мнению людей, близких с ходом расследования, повреждение сделали намеренно.

Так, по данным РИА «Новости», решили члены комиссии РКК «Энергия», которые занимаются расследованием инцидента. Источник утверждает, что дыра на корабле была оставлена дрелью, но при сборке «Союза» дрель вообще не используется.

В свою очередь ТАСС передаёт слова другого источника, который также говорит о злом умысле.

- Кому понадобилось залезть с дрелью, оторвать часть обивки, пытаться просверлить в неудобном месте, заклеить клеем, опять закрыть? - вопрошает он.

Напомним, повреждение на «Союзе» было обнаружено 30 августа, когда началась утечка воздуха. Членам экипажа пришлось заделать дыру герметиком. Глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация выяснит имя и фамилию виновного в повреждении корабля.

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