Интернет ожидают всеобщие перебои в октябре

В октябре пользователи интернета могут столкнуться с трудностями в доступе ко многим сайтам.

Об этом стало известно из заявления представителей Корпорации по управлению доменными именами и IP-системами - ICANN. Информация обнародована изданием "РБК".

По заявленным данным, в октябре состоится первая в истории интернета смена крипотографических ключей, используемых для защиты системы доменных имён - DNS. В предварительно порядке мероприятие запланировано на 11 октября.

В корпорации предупредили, что "небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен". Имеется в виду преобразование имени ресурса в числа IP-адреса. Вследствие такого рода сложностей пользователи не всегда могут зайти на выбранный ими сайт.

В ICANN отметили, что 11 октября - ориентировочная дата. Точный день перехода утвердят позднее, в рамках заседания правления корпорации 12 сентября.