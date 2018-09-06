Общество

Станислав Сикорский
6 Сентября, 2018 12:36

В Индии прекратили уголовное преследование за однополые отношения

Индийские ЛГБТ-активисты.
Источник: indianexpress.com
#ЛГБТ

#Индия

#уголовныйкодекс
За рубежом, 06 Сентября - DIXINEWS.

Представители Верховного суда Индии приняли решение об отмене 377-й статьи уголовного кодекса, карающей за гомосексуализм.

Соответствующую информацию представило издание The Indian Express. Вышеозначенная статья подразумевала наказание вплоть до 10-летнего заключения в тюрьме.

Таким образом, с упразднением уголовной статьи, гомосексуальные связи между двумя совершеннолетними гражданами были декриминализированы. Не так давно группа из пяти сторонников свободы для сексуальных меньшинств направили в суд петицию.

По информации газеты, уголовное преследование за гомосексуализм в течение долгих лет было объектом обсуждений. Статью в индийском УК за однополые сексуальные отношения ввели ещё в колониальную эпоху, во второй половине XIX века.

Судебные инстанции неоднократно отклоняли прошения об отмене 377-й статьи. суды ссылались на требования кары за гомосексуализм со стороны индуистской, мусульманской и христианской общин.

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