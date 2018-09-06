Общество

Станислав Сикорский
6 Сентября, 2018 12:14

Между РФ и Тайванем заработал безвизовый режим

Тайвань.
Источник: pinterest.com
#визы

#туризм

#поездка
За рубежом, 06 Сентября - DIXINEWS.

Российские граждане получили возможность посещать Тайвань без соответствующей визы.

Об этом стало известно из сообщения МИД Тайваня. Согласно заявленным данным, без дополнительного разрешения можно совершить визит на остров, если его срок не превышает двух недель.

Решение принято на временной основе. Действие безвизового режима ограничено 31 июля 2019 года. Тестовая программа начала действовать с четверга, 6 сентября.

Внешнеполитическое ведомство Тайваня обратило внимание, что безвизовый режим распространяется как на предпринимателей, так и на туристов, участников международных мероприятий и граждан, выезжа.щих за границу по другим причинам.

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