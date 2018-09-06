В ЦБ отчитались о ликвидации слабых и недобросовестных банков

Банковская система страны почти полностью оздоровлена.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что с российского рынка выведены почти все недобросовестные и слабые кредитные организации. Соответствующее заявление Набиуллина сделала в ходе видеобращения к участникам форума Ассоциации банков России.

- Это даёт импульс к развитию здоровой конкуренции, - подчеркнула глава Банка России.

При этом госпожа Набиуллина отметила, что достаточно высокой остаётся доля крупных кредитных организаций в банковском секторе и банков с государственным участием. Конкуренцию также повышает и развитие технологий в банковской сфере, добавила глава ЦБ.

Отметим, что расчистка банковского сектора страны началась в 2013 году, когда Эльвира Набиуллина пришла в Центробанк. Только к концу 2017 года лицензии потеряли более 350 банков. К 1 августа 2018 года эта цифра составила 376 организаций.

Если на начало 2017 года в стране было зарегистрировано 623 действующих банка, то к августу 2018 года их число сократилось до 518.