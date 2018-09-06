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Константин Большаков
6 Сентября, 2018 08:31
Названо неожиданное преимущество Су-35
Су-35.
Источник: W-dog.ru
Москва, 06 Сентября - DIXINEWS.
Боевую машину опасаются даже американцы.
Заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что главным преимуществом истребителя Су-35 является его многофункциональность. Самолёт может применять широкий спектр современного вооружения, одновременно пользуясь старыми ударными силами и средствами.
- Носитель способен нести на своём борту две-четыре ракеты противокорабельного назначения, или ударные ракеты управляемого характера, или координируемые бомбы по наземным целям, - передаёт ТАСС слова Попова.
Генерал-майор заметил, что подобная многофункциональность Су-35 ставит в ступор западных аналитиков, когда Россия даёт третьей стороне эти возможности.
Речь, в частности, идёт о поставках истребителя в Китай, что даёт стране возможность противостоять силам и средствам США.
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