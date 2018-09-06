Армия и оружие

Константин Большаков
6 Сентября, 2018 08:31

Названо неожиданное преимущество Су-35

Су-35.
Источник: W-dog.ru
#Су35

#истребитель
Москва, 06 Сентября - DIXINEWS.

Боевую машину опасаются даже американцы.

Заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что главным преимуществом истребителя Су-35 является его многофункциональность. Самолёт может применять широкий спектр современного вооружения, одновременно пользуясь старыми ударными силами и средствами.

- Носитель способен нести на своём борту две-четыре ракеты противокорабельного назначения, или ударные ракеты управляемого характера, или координируемые бомбы по наземным целям, - передаёт ТАСС слова Попова.

Генерал-майор заметил, что подобная многофункциональность Су-35 ставит в ступор западных аналитиков, когда Россия даёт третьей стороне эти возможности.

Речь, в частности, идёт о поставках истребителя в Китай, что даёт стране возможность противостоять силам и средствам США.

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