Названо неожиданное преимущество Су-35

Боевую машину опасаются даже американцы.

Заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что главным преимуществом истребителя Су-35 является его многофункциональность. Самолёт может применять широкий спектр современного вооружения, одновременно пользуясь старыми ударными силами и средствами.

- Носитель способен нести на своём борту две-четыре ракеты противокорабельного назначения, или ударные ракеты управляемого характера, или координируемые бомбы по наземным целям, - передаёт ТАСС слова Попова.

Генерал-майор заметил, что подобная многофункциональность Су-35 ставит в ступор западных аналитиков, когда Россия даёт третьей стороне эти возможности.

Речь, в частности, идёт о поставках истребителя в Китай, что даёт стране возможность противостоять силам и средствам США.