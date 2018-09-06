Политика

Константин Большаков
6 Сентября, 2018 07:35

В МИД РФ обвинения Лондона по делу Скрипалей назвали троллингом

Мария Захарова.
Источник: Upmonitor.ru
#МИД

#Захарова

#Скрипаль
Москва, 06 Сентября - DIXINEWS.

Такое заявление прозвучало в телевизионном эфире.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» усомнилась в том, что представленные накануне Великобританией снимки подозреваемых в покушении на Скрипалей соответствуют действительности.

Как заявила Захарова, оба мужчины сняты на идентичном фоне в одно и то же время. Значит, это либо наложенные сверху фото дата и точное время, либо эти люди умеют ходить одновременно, пояснила она.

- Это такой троллинг уровня Бог, - добавила Захарова, комментируя данные Лондона.

Кроме того, Захарова рассказала, что раз указанные граждане были в Великобритании, они должны были получать визу и сдавать биометрические данные, однако британские власти отказались российской стороне предоставить доступ к этой информации.

Напомним, в среду, 5 сентября, полиция Великобритании опубликовала снимки неких Александра Петрова и Руслана Боширова. Правоохранители страны заявили, что это «сотрудники ГРУ», участвовавшие в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

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