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Константин Большаков
6 Сентября, 2018 07:35
В МИД РФ обвинения Лондона по делу Скрипалей назвали троллингом
Мария Захарова.
Источник: Upmonitor.ru
Москва, 06 Сентября - DIXINEWS.
Такое заявление прозвучало в телевизионном эфире.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» усомнилась в том, что представленные накануне Великобританией снимки подозреваемых в покушении на Скрипалей соответствуют действительности.
Как заявила Захарова, оба мужчины сняты на идентичном фоне в одно и то же время. Значит, это либо наложенные сверху фото дата и точное время, либо эти люди умеют ходить одновременно, пояснила она.
- Это такой троллинг уровня Бог, - добавила Захарова, комментируя данные Лондона.
Кроме того, Захарова рассказала, что раз указанные граждане были в Великобритании, они должны были получать визу и сдавать биометрические данные, однако британские власти отказались российской стороне предоставить доступ к этой информации.
Напомним, в среду, 5 сентября, полиция Великобритании опубликовала снимки неких Александра Петрова и Руслана Боширова. Правоохранители страны заявили, что это «сотрудники ГРУ», участвовавшие в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
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