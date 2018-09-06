Экономика

Константин Большаков
6 Сентября, 2018 07:01

В Швеции выступили против «Северного потока-2»

Строительство "Северного потока-2".
Источник: Newsland.com
#северныйпоток2

#Швеция

#газопровод
Москва, 06 Сентября - DIXINEWS.

Проект может оказаться под угрозой из-за тамошних политиков.

Представители сразу нескольких политических партий в Швеции выступили против реализации проекта газопровода «Северный поток-2».

По словам уполномоченной Умеренной коалиционной партии по вопросам Евросоюза Карин Энстрём, проект представляет собой «плохое предложение в плане энергополитики и экологии, а также в плане политики безопасности», передаёт Sveriges Radio.

Аналогичного мнения придерживаются в Христианско-демократической партии Швеции, в партии зелёных и Левой партии. Политики уверены, что «Россия не уважает международное право» и потому выступают за изменение законодательства, чтобы заблокировать проект.

Напомним, «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода по дну Балтийского моря между РФ и Германией. Предположительно, его запуск может состояться в конце 2019 года.

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