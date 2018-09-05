Армия и оружие

Константин Большаков
5 Сентября, 2018 19:21

Боевики напали на российскую военную базу в Сирии

Авиабаза в Хмеймим.
Источник: Defence.ru
#Сирия

#ВКС

#Хмеймим
Москва, 05 Сентября - DIXINEWS.

Военные рассказали подробности произошедшего.

В министерстве обороны РФ сообщили, что в районе авиабазы Хмеймим российские военные отразили атаку боевиков. Террористы запустили в сторону базы два беспилотника в ночь на вторник, 4 сентября.

- В тёмное время суток штатными зенитными средствами авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома уничтожены два ударных беспилотных летательных аппарата террористов, - передаёт РИА «Новости» заявление Минобороны России.

Как отметили российские военные, только за последний месяц возле нашей авиабазы в Сирии были уничтожены 47 дронов, запущенных боевиками.

Кроме того, в Минобороны России подтвердили, что 4 сентября четыре самолёта ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков в Идлибе.

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