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Константин Большаков
5 Сентября, 2018 18:15
Отношения между Москвой и Лондоном вновь накалены из-за Скрипалей
Тереза Мэй.
Источник: Theuk.one
Лондон, 05 Сентября - DIXINEWS.
Британия сегодня озвучила имена якобы подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУ и его дочь.
Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, к этому преступлению, якобы, причастны двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов. Ранее эту же версию озвучили в полиции Великобритании.
Мэй достаточно жёстко высказалась на эту тему, сказав, что действия ГРУ (якобы, к этой службы причастны подозреваемые в отравлении Скрипалей) несут угрозу всем союзникам Великобритании и их гражданам. При этом разногласий с российским народом у Лондона нет, подчеркнула премьер.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что обнародованные фотографии неких Петрова и Боширова «ни о чём не говорят» российской стороне. С такими словами выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Госпожа Захарова вновь призвала британскую сторону «перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».
Напомним, Скрипалей отравили в марте 2018 года в британском городе Солсбери. Власти Великобритании поспешили обвинить в этом нападении Россию. В Москве причастность к инциденту отрицают.
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