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Станислав Сикорский
5 Сентября, 2018 14:05
Церетели рассказал, когда завершит памятник Кобзону
Скульптор Зураб Церетели.
Источник: ria.ru
Москва, 05 Сентября - DIXINEWS.
Скульптор Зураб Церетели озвучил примерные сроки окончания работы над памятником эстрадному артисту Иосифу Кобзону.
Заявление творца цитирует агентство "Москва". По словам Церетели, уже к концу года скульптура может быть готова.
Он отметил, Кобзон ещё при жизни обратился с заказом на памятник. Певцу пришёлся по нраву её вид в начальном этапе.
"Она будет изображать великого артиста в костюме и с микрофоном в руках - таким, как видели его на сцене. Высота памятника составит примерно 2,4 м. Возможно, до конца года успею ее закончить", - сообщил Церетели.
Скульптор уточнил, что к настоящему моменту изготовлена гипсовая вариация памятника. В будущем на основе этого черновика создадут бронзовую фигуру. Скульптуру могут разместить в галерее Церетели, которая находится на улице Пречистенка.
Художник сообщил, что открыт для обсуждения с властями Москвы или общественными организациями вопросов о размещении памятника в столице.
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