Силовые структуры

Константин Большаков
5 Сентября, 2018 13:53

В Лондоне назвали имена подозреваемых в покушении на Скрипалей

Подозреваемые в отравлении Скрипалей.
Источник: news.met.police.uk
#Скрипаль

#Великобритания

#отравление
Лондон, 05 Сентября - DIXINEWS.

Ими, по сведениям британских правоохранителей, являются россияне.

Полиция Великобритании опубликовала фотографии россиян, подозреваемых в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлии. Как заявили британские силовики, их имена Александр Петров и Руслан Боширов.

Уточняется, что подозреваемые попали на записи камер видеонаблюдения непосредственно перед отравлением Скрипалей. Известно, что Петров и Боширов, якобы, прибыли в Великобританию 2 марта, а покинули страну 4 марта.

По данным британской полиции, имена Петрова и Боширова могут быть не настоящими, однако те пользовались подлинными российскими паспортами. Направлять запрос на экстрадицию подозреваемых россиян в Москву Лондон не намерен, однако власти страны намереваются получить ордер на арест на территории Евросоюза.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года в Солсбери. Лондон и западные страны обвинили в нападении РФ, однако в Кремле опровергают любую причастность к данному инциденту. Вслед за этим последовал скандал с высылкой дипломатов с обеих сторон, а недавно США ввели очередные санкции против России именно из-за дела Скрипалей.

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