|
Константин Большаков
5 Сентября, 2018 13:53
В Лондоне назвали имена подозреваемых в покушении на Скрипалей
Подозреваемые в отравлении Скрипалей.
Источник: news.met.police.uk
Лондон, 05 Сентября - DIXINEWS.
Ими, по сведениям британских правоохранителей, являются россияне.
Полиция Великобритании опубликовала фотографии россиян, подозреваемых в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлии. Как заявили британские силовики, их имена Александр Петров и Руслан Боширов.
Уточняется, что подозреваемые попали на записи камер видеонаблюдения непосредственно перед отравлением Скрипалей. Известно, что Петров и Боширов, якобы, прибыли в Великобританию 2 марта, а покинули страну 4 марта.
По данным британской полиции, имена Петрова и Боширова могут быть не настоящими, однако те пользовались подлинными российскими паспортами. Направлять запрос на экстрадицию подозреваемых россиян в Москву Лондон не намерен, однако власти страны намереваются получить ордер на арест на территории Евросоюза.
Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года в Солсбери. Лондон и западные страны обвинили в нападении РФ, однако в Кремле опровергают любую причастность к данному инциденту. Вслед за этим последовал скандал с высылкой дипломатов с обеих сторон, а недавно США ввели очередные санкции против России именно из-за дела Скрипалей.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия