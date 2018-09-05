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Константин Большаков
5 Сентября, 2018 13:29
В Роскомнадзоре решили судьбу YouTube
Вадим Субботин.
Источник: Mag-union.ru
Москва, 05 Сентября - DIXINEWS.
Сервис оказался под пристальным вниманием властей из-за призывов к митингам против пенсионной реформы.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство не планирует блокировать YouTube на территории РФ из-за появления на сервисе призывов выйти на акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе РКН.
- У нашего государства есть и другие механизмы принуждения к исполнению российских законов, - заявил Субботин.
Ранее РКН и Центризбирком направил в Google письма о недопустимости вмешательства в процесс выборов в России. Ответа от компании пока не последовало, уточнил чиновник.
- После единого дня голосования мы соберемся на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и подведем итоги, - добавил замглавы Роскомнадзора.
При этом отсутствие реакции со стороны Google российские власти намерены считать как «прямое вмешательство во внутренние дела России», заявляли ранее в РКН.
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