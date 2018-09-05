Власть

Константин Большаков
5 Сентября, 2018 12:42

Стало известно происхождение дыры в корабле «Союз»

Космический корабль "Союз".
Источник: Scoopnest.com
#Роскосмос

#Рогозин

#Союз
Москва, 05 Сентября - DIXINEWS.

Специалисты озвучили предварительные выводы.

Обшивка космического корабля «Союз МС-09» вероятнее всего была повреждена ещё на Земле. К такому выводу пришли члены комиссии РКК «Энергия», которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Как пишут РИА «Новости», дыра могла появиться при сборке космического корабля на предприятии, расположенном в Королёве. Источник издания уточнил, что сотрудники, собиравшие корабль, знали о повреждении, так как пытались заделать его специальным клеем.

Уже на орбите давление выдавило засохший клей, в результате чего образовалось отверстие. Было ли повреждение упомянуто в сопроводительной документации неизвестно.

Напомним, накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, что госкорпорация найдёт ответственного за происшествия. При этом чиновник не исключил версии, что корабль могли повредить уже на орбите.

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