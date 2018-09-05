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Константин Большаков
5 Сентября, 2018 12:42
Стало известно происхождение дыры в корабле «Союз»
Космический корабль "Союз".
Источник: Scoopnest.com
Москва, 05 Сентября - DIXINEWS.
Специалисты озвучили предварительные выводы.
Обшивка космического корабля «Союз МС-09» вероятнее всего была повреждена ещё на Земле. К такому выводу пришли члены комиссии РКК «Энергия», которые выясняют все обстоятельства происшествия.
Как пишут РИА «Новости», дыра могла появиться при сборке космического корабля на предприятии, расположенном в Королёве. Источник издания уточнил, что сотрудники, собиравшие корабль, знали о повреждении, так как пытались заделать его специальным клеем.
Уже на орбите давление выдавило засохший клей, в результате чего образовалось отверстие. Было ли повреждение упомянуто в сопроводительной документации неизвестно.
Напомним, накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, что госкорпорация найдёт ответственного за происшествия. При этом чиновник не исключил версии, что корабль могли повредить уже на орбите.
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