Стало известно происхождение дыры в корабле «Союз»

Специалисты озвучили предварительные выводы.

Обшивка космического корабля «Союз МС-09» вероятнее всего была повреждена ещё на Земле. К такому выводу пришли члены комиссии РКК «Энергия», которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Как пишут РИА «Новости», дыра могла появиться при сборке космического корабля на предприятии, расположенном в Королёве. Источник издания уточнил, что сотрудники, собиравшие корабль, знали о повреждении, так как пытались заделать его специальным клеем.

Уже на орбите давление выдавило засохший клей, в результате чего образовалось отверстие. Было ли повреждение упомянуто в сопроводительной документации неизвестно.

Напомним, накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, что госкорпорация найдёт ответственного за происшествия. При этом чиновник не исключил версии, что корабль могли повредить уже на орбите.