В Украине не сумели запретить российские песни

Власти признали, что это просто невозможно.

Мэр украинского Днепра (ранее Днепропетровск) Борис Филатов на своей странице в фейсбуке написал, что в городе не будут запрещать российские песни.

Как отметил Филатов, на сайт городского совета каждый день приходят «десятки проектов, даже самых безумных». А решение запретить российские песни в городе просто невозможно исполнить, заметил градоначальник.

- Во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой, - резюмировал глава Днепра.

Накануне на сайте городского совета Днепра появилось предложение запретить песни российских и украинских исполнителей, которые поддержали «российскую вооружённую агрессию против Украины». По задумке авторов, композиции должны исчезнуть из общественного транспорта, ресторанов, гостиниц и прочих общественных мест.