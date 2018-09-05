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Константин Большаков
5 Сентября, 2018 10:19
В Украине не сумели запретить российские песни
Днепр.
Источник: Stringer-news.com
Киев, 05 Сентября - DIXINEWS.
Власти признали, что это просто невозможно.
Мэр украинского Днепра (ранее Днепропетровск) Борис Филатов на своей странице в фейсбуке написал, что в городе не будут запрещать российские песни.
Как отметил Филатов, на сайт городского совета каждый день приходят «десятки проектов, даже самых безумных». А решение запретить российские песни в городе просто невозможно исполнить, заметил градоначальник.
- Во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой, - резюмировал глава Днепра.
Накануне на сайте городского совета Днепра появилось предложение запретить песни российских и украинских исполнителей, которые поддержали «российскую вооружённую агрессию против Украины». По задумке авторов, композиции должны исчезнуть из общественного транспорта, ресторанов, гостиниц и прочих общественных мест.
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