Армия и оружие

Константин Большаков
5 Сентября, 2018 09:30

Дональд Трамп предложил убить Башара Асада

Башар Асад.
Источник: Grushevskogo5.com
#Трамп

#Асад

#Сирия
Вашингтон, 05 Сентября - DIXINEWS.

Стало известно об очередном эмоциональном заявлении американского лидера.

Редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд в книге «Страх: Трамп в Белом доме» написал, что президент США Дональд Трамп предлагал убить сирийского лидера Башара Асада. Якобы, с таким предложением он обратился к своему министру обороны Джеймсу Мэттису в апреле 2017 года.

Как напоминает Вудворд, тогда Запад обвинил сирийские правительственные войска в применении химического оружия. Это очень разозлило Трампа, он позвонил Мэттису и довольно эмоционально потребовал расправиться с Асадом.

Сам министр обороны США ответил Трампу, что готов пойти на это, однако в конечном итоге принял решение не делать этого, предложив быть «гораздо более взвешенными». После этого американцы разработали план авиаудара по Сирии.

Стоит отметить, что позднее господин Мэттис в беседе с журналистами назвал слова Вудворда «продуктом богатого воображения». В Белом доме также назвали книгу журналиста сборником со сфабрикованными историями.

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