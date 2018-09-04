Армия и оружие

Константин Большаков
4 Сентября, 2018 20:14

Западные СМИ заявили об ударах российской авиации в Идлибе

Су-34 ВКС РФ в Сирии.
Источник: Defence.ru
#Сирия

#ВКС

#война
Дамаск, 04 Сентября - DIXINEWS.

Это последняя провинция, где продолжают находиться боевики.

Немецкое издание Deutsche Welle сообщило, что во вторник, 4 сентября, российские ВКС, якобы, нанесли авиаудары по сирийской провинции Идлиб. Такую информацию журналисты получили от правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights.

- Российские самолёты возобновили бомбардировку Идлиба после 22-дневной паузы, - заявили правозащитники.

Ранее об ударах российских военных по Идлибу написали турецкие СМИ. В Минобороны РФ данные заявления пока не прокомментировали.

Напомним, президент США Дональд Трамп предостерёг Россию и Иран от ударов по провинции Идлиб. Это последняя крупная территория в Сирии, которая пока что контролируется боевиками.

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