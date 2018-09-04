В Крыму решили, что делать с заводом "Титан" после выброса веществ

Деятельность крымского завода "Титан" была временно остановлена по решению властей.

Об этом стало известно из заявления главы Республики Крым Сергея Аксёнова. По его словам, решение о приостановке принято на две недели. Заводское руководство согласилось с мерами. Работники получат заработную плату, несмотря на инцидент.

Меры предприняты вследствие роста содержания вредных веществ в воздухе.

"Сегодня ночью в связи со снижением температуры ночной и увеличением дневной впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Мы утром провели совещание. Прибыли рабочие группы из всех контрольных федеральных министерств и ведомств, прибыла руководитель Роспотребнадзора Анна Попова", - подчеркнул Аксёнов.

Глава региона отметил, что дети из Армянска, где зафиксирован выброс веществ, в ближайшее время будут отправлены в санатории. С ними отправят также матерей. Поездки осуществят за государственные средства.

Между тем о введении режима ЧС речи не идёт. Аксёнов пояснил, что не существует угрозы для жизни или здоровья граждан.