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Константин Большаков
4 Сентября, 2018 15:17
В Кремле не объяснили, на каких основаниях отправили ФСБ в Донецк
Прощание с Александром Захарченко.
Источник: Ukraina.ru
Москва, 04 Сентября - DIXINEWS.
Наши спецслужбы помогают расследовать убийство главы ДНР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о правовых основаниях для отправки сотрудников ФСБ России в Донецк, чтобы принять участие в расследовании убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом пишет RT.
- Я оставлю это без комментариев, - сказал господин Песков. – Скажу лишь, что налицо террористический акт, налицо попытка дестабилизации обстановки.
Напомним, о прибытии российских спецслужб в ДНР стало известно накануне, 3 сентября. Они будут помогать местным силовикам в раскрытии убийства Александра Захарченко, которое произошло 31 августа.
Ранее в МИД РФ заявляли, что российская сторона примет участие в расследовании данного уголовного дела.
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