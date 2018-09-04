В Кремле не объяснили, на каких основаниях отправили ФСБ в Донецк

Наши спецслужбы помогают расследовать убийство главы ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о правовых основаниях для отправки сотрудников ФСБ России в Донецк, чтобы принять участие в расследовании убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом пишет RT.

- Я оставлю это без комментариев, - сказал господин Песков. – Скажу лишь, что налицо террористический акт, налицо попытка дестабилизации обстановки.

Напомним, о прибытии российских спецслужб в ДНР стало известно накануне, 3 сентября. Они будут помогать местным силовикам в раскрытии убийства Александра Захарченко, которое произошло 31 августа.

Ранее в МИД РФ заявляли, что российская сторона примет участие в расследовании данного уголовного дела.