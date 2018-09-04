Рогозин рассказал, как «Союз» продырявили сверлом

Специалисты уже изучают обстоятельства инцидента, приведшего к повреждению корабля.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация создала специальную комиссию после преднамеренного воздействия сверлом на обшивку космического корабля «Союз». Отверстие стало причиной утечки воздуха на Международной космической станции и нашим космонавтам пришлось заделывать его.

Теперь же «Роскосмос» должен установить виновников произошедшего. По словам господина Рогозина, корабль могли повредить как на Земле, так и в космосе.

- Проверяется версия земная, но есть и другая версия, которую мы не отметаем, - преднамеренное воздействие в космосе, там несколько попыток воздействия сверлом, - передают РИА «Новости» слова Рогозина.

Теперь спецкомиссия выяснит, идёт ли речь о производственном браке или преднамеренных действия. Рогозин добавил, что хотелось бы узнать фамилию и имя виновного, и «Роскосмос» это сделает.

Напомним, утечка воздуха на российском космическом корабле «Союз» произошла 30 августа. Её причиной стала «микротрещина шириной 1,5 миллиметра».