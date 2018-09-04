Армия и оружие

Константин Большаков
4 Сентября, 2018 11:51

Трамп предостерёг Россию от наступления на Идлиб

Дональд Трамп.
Источник: Iarex.ru
#Трамп

#Сирия

#Иран
Вашингтон, 04 Сентября - DIXINEWS.

Этот район считается последним оплотом террористов.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в твиттер написал, что наступление российских и иранских войск на Идлиб повлечёт для Сирии серьёзную гуманитарную катастрофу. Как считает Трамп, президент Сирии Башар Асад «не должен безрассудно атаковать провинцию».

- Русские и иранцы совершат серьёзную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии, - написал американский лидер.

Трамп считает, что в результате данной операции могут погибнуть «сотни тысяч людей» и призвал Россию и Иран не позволить случиться этому.

При этом стоит отметить, что Идлиб – единственная территория в Сирии, которая контролируется боевиками, а не войсками Башара Асада.

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