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Константин Большаков
4 Сентября, 2018 11:51
Трамп предостерёг Россию от наступления на Идлиб
Дональд Трамп.
Источник: Iarex.ru
Вашингтон, 04 Сентября - DIXINEWS.
Этот район считается последним оплотом террористов.
Президент США Дональд Трамп на своей странице в твиттер написал, что наступление российских и иранских войск на Идлиб повлечёт для Сирии серьёзную гуманитарную катастрофу. Как считает Трамп, президент Сирии Башар Асад «не должен безрассудно атаковать провинцию».
- Русские и иранцы совершат серьёзную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии, - написал американский лидер.
Трамп считает, что в результате данной операции могут погибнуть «сотни тысяч людей» и призвал Россию и Иран не позволить случиться этому.
При этом стоит отметить, что Идлиб – единственная территория в Сирии, которая контролируется боевиками, а не войсками Башара Асада.
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