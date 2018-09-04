Трамп предостерёг Россию от наступления на Идлиб

Этот район считается последним оплотом террористов.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в твиттер написал, что наступление российских и иранских войск на Идлиб повлечёт для Сирии серьёзную гуманитарную катастрофу. Как считает Трамп, президент Сирии Башар Асад «не должен безрассудно атаковать провинцию».

- Русские и иранцы совершат серьёзную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии, - написал американский лидер.

Трамп считает, что в результате данной операции могут погибнуть «сотни тысяч людей» и призвал Россию и Иран не позволить случиться этому.

При этом стоит отметить, что Идлиб – единственная территория в Сирии, которая контролируется боевиками, а не войсками Башара Асада.