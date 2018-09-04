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Константин Большаков
4 Сентября, 2018 10:20
В Минкомсвязи предложили вернуть рекламу крепкого алкоголя в СМИ
Алексей Волин.
Источник: Rating-news.ru
Москва, 04 Сентября - DIXINEWS.
По мнению чиновников, реклама спиртного никак не влияет на здоровье россиян.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что в стране нужно либерализовать рекламное законодательство по отношению к алкоголю и рецептурным лекарствам.
По словам чиновника, рекламу этой продукции нужно разрешить на телевидении и в газетах, пишет ТАСС.
- Запретить рекламу проще, чем больницу, например, построить. Только на здоровье граждан реклама качественного алкоголя никак не влияет, - сказал Волин.
Замминистра убеждён, что люди «травятся не теми крепкими алкогольными напитками, которые рекламируются на телевидении», а теми «вещами, которые никто нигде не рекламирует» и даже не продают в специализированных магазинах.
Напомним, сейчас в России на телевидении и радио разрешена реклама вина и шампанского отечественного производства из винограда, выращенного на нашей территории. Также допускается реклама пива и пивных напитков во время трансляций спортивных соревнований в прямом эфире или в записи.
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