Власть

Константин Большаков
4 Сентября, 2018 09:47

Школьницу в Санкт-Петербурге не пустили на линейку из-за волос

Смольный дворец.
Источник: Akuaku.ru
#Смольный

#школьники

#омбудсмен
Санкт-Петербург, 04 Сентября - DIXINEWS.

О произошедшем уже в курсе власти города.

Детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова рассказала, что в одной из школ города не пустили на линейку девочку из-за волос, окрашенных в синий цвет. С жалобой к уполномоченному по правам ребёнка обратились родители школьницы.

Как заверила госпожа Агапитова, в настоящий момент конфликт исчерпан и девочку допустили к занятиям.

В свою очередь об инциденте проинформированы и власти Петербурга. Зампредседателя комитета по образованию Елена Спасская заявила, что однозначно нельзя отстранять ребёнка от занятий из-за внешнего вида. При этом самим школьникам также следует соблюдать этические нормы, отметили в Смольном.

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