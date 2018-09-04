Школьницу в Санкт-Петербурге не пустили на линейку из-за волос

О произошедшем уже в курсе власти города.

Детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова рассказала, что в одной из школ города не пустили на линейку девочку из-за волос, окрашенных в синий цвет. С жалобой к уполномоченному по правам ребёнка обратились родители школьницы.

Как заверила госпожа Агапитова, в настоящий момент конфликт исчерпан и девочку допустили к занятиям.

В свою очередь об инциденте проинформированы и власти Петербурга. Зампредседателя комитета по образованию Елена Спасская заявила, что однозначно нельзя отстранять ребёнка от занятий из-за внешнего вида. При этом самим школьникам также следует соблюдать этические нормы, отметили в Смольном.