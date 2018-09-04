Политика

Константин Большаков
4 Сентября, 2018 09:23

В Евросоюзе прокомментировали убийство Захарченко

Флаги ЕС и Украины.
Источник: life.ru
#Украина

#ЕвроСоюз

#ДНР
Киев, 04 Сентября - DIXINEWS.

Там надеются, что выполнение минских соглашений продолжится.

Представители Евросоюза на Украине заявили, что в ЕС осведомлены о гибели лидера ДНР Александра Захарченко. Как пишут местные СМИ, страны объединения продолжают работать над выполнением минских соглашений.

Данные соглашения в ЕС назвали «надёжной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта» на Донбассе. Кроме того, европейские политики считают, что вооружённые столкновения на юго-востоке Украины и так унесли уже много человеческих жизней.

Также в Евросоюзе призвали все стороны уважать свои обязательства в рамках минского процесса, и заверили, что не будут спекулировать на гибели Захарченко перед следующей встречей нормандской четвёрки.

Напомним, глава самопровозглашённой Донецкой народной республики был убит 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.

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