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Константин Большаков
3 Сентября, 2018 21:15
Украина перестанет дружить с Россией
Пётр Порошенко.
Источник: So-l.ru
Киев, 03 Сентября - DIXINEWS.
Об этом объявил глава соседнего государства.
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главами фракций Верховной Рады предложил не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом сообщил местный телеканал «112 Украина».
Как заявил Порошенко, в ближайшее время он проведёт заседание совета национальной безопасности Украины по этому поводу, когда внесут свои предложения специалисты министерства иностранных дел.
- И сроком до 30 сентября направить за своей подписью сообщение РФ о непродлении действия указанного соглашения, - сказал Порошенко.
По словам украинского президента, договор не будет разорван, так как это сложная процедура, а просто не будет продлён.
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