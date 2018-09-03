Украина перестанет дружить с Россией

Об этом объявил глава соседнего государства.

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главами фракций Верховной Рады предложил не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом сообщил местный телеканал «112 Украина».

Как заявил Порошенко, в ближайшее время он проведёт заседание совета национальной безопасности Украины по этому поводу, когда внесут свои предложения специалисты министерства иностранных дел.

- И сроком до 30 сентября направить за своей подписью сообщение РФ о непродлении действия указанного соглашения, - сказал Порошенко.

По словам украинского президента, договор не будет разорван, так как это сложная процедура, а просто не будет продлён.