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Константин Большаков
3 Сентября, 2018 20:45
На российского корреспондента напали в Донецке
Семён Пегов.
Источник: Dan-news.info
Донецк, 03 Сентября - DIXINEWS.
Это произошло в прямом эфире.
В Донецке напали на российского военного корреспондента Семёна Пегова. Это произошло, когда Пегов выходил в прямой эфир передачи «Время покажет», транслируемой на «Первом канале».
Во время репортажа на журналиста набросился неизвестный мужчина в форме – Пегова грубо вытолкнули из кадра, но ведущему удалось уклониться, и он продолжил общение с Артёмом Шейниным, который был в студии.
Как заявил военкор, это «была провокация абсолютно неадекватного человека в форме». Журналист подчеркнул, что после убийства главы ДНР обстановка в самопровозглашённой республике «достаточно нервная».
Напомним, Александр Захарченко погиб в результате покушения 31 августа. В кафе «Сепар», куда он приехал на поминки по певцу и депутату Иосифу Кобзону, прогремел взрыв, убивший лидера ДНР.
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