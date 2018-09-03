На российского корреспондента напали в Донецке

Это произошло в прямом эфире.

В Донецке напали на российского военного корреспондента Семёна Пегова. Это произошло, когда Пегов выходил в прямой эфир передачи «Время покажет», транслируемой на «Первом канале».

Во время репортажа на журналиста набросился неизвестный мужчина в форме – Пегова грубо вытолкнули из кадра, но ведущему удалось уклониться, и он продолжил общение с Артёмом Шейниным, который был в студии.

Как заявил военкор, это «была провокация абсолютно неадекватного человека в форме». Журналист подчеркнул, что после убийства главы ДНР обстановка в самопровозглашённой республике «достаточно нервная».

Напомним, Александр Захарченко погиб в результате покушения 31 августа. В кафе «Сепар», куда он приехал на поминки по певцу и депутату Иосифу Кобзону, прогремел взрыв, убивший лидера ДНР.