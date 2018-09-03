Армия и оружие

Константин Большаков
3 Сентября, 2018 20:45

На российского корреспондента напали в Донецке

Семён Пегов.
Источник: Dan-news.info
#ДНР

#Захарченко

#Пегов
Донецк, 03 Сентября - DIXINEWS.

Это произошло в прямом эфире.

В Донецке напали на российского военного корреспондента Семёна Пегова. Это произошло, когда Пегов выходил в прямой эфир передачи «Время покажет», транслируемой на «Первом канале».

Во время репортажа на журналиста набросился неизвестный мужчина в форме – Пегова грубо вытолкнули из кадра, но ведущему удалось уклониться, и он продолжил общение с Артёмом Шейниным, который был в студии.

Как заявил военкор, это «была провокация абсолютно неадекватного человека в форме». Журналист подчеркнул, что после убийства главы ДНР обстановка в самопровозглашённой республике «достаточно нервная».

Напомним, Александр Захарченко погиб в результате покушения 31 августа. В кафе «Сепар», куда он приехал на поминки по певцу и депутату Иосифу Кобзону, прогремел взрыв, убивший лидера ДНР.

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