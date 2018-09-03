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Константин Большаков
3 Сентября, 2018 17:44
Сотрудники ФСБ России прибыли в ДНР
Сотрудник ФСБ.
Источник: dixinews.ru
Донецк, 03 Сентября - DIXINEWS.
Недавно там был убит глава республики.
Глава службы оперативной информации и международных связей Федеральной службы безопасности Сергей Беседа подтвердил, что в Донецке работают сотрудники ФСБ. Они направлены туда для помощи в расследовании убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
- Специалисты там уже работают, - сказал Беседа в разговоре с «Интерфаксом», отвечая на соответствующий вопрос.
По мнению ФСБ, к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы, сказал Сергей Беседа. «Это определённо так», заметил он.
Накануне о приезде сотрудников ФСБ в ДНР писал «Росбалт». Захарченко, напомним, был взорван в кафе «Сепар» в пятницу, 31 августа.
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