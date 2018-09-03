Сотрудники ФСБ России прибыли в ДНР

Недавно там был убит глава республики.

Глава службы оперативной информации и международных связей Федеральной службы безопасности Сергей Беседа подтвердил, что в Донецке работают сотрудники ФСБ. Они направлены туда для помощи в расследовании убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

- Специалисты там уже работают, - сказал Беседа в разговоре с «Интерфаксом», отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению ФСБ, к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы, сказал Сергей Беседа. «Это определённо так», заметил он.

Накануне о приезде сотрудников ФСБ в ДНР писал «Росбалт». Захарченко, напомним, был взорван в кафе «Сепар» в пятницу, 31 августа.