Крымский мост побил годовой паромный трафик автомобилей

В течение всего периода работы Крымского моста им воспользовались 2,2 миллиона водителей.

Об этом стало известно из сообщения информационного центра "Крымский мост". Показатели среднесуточной интенсивности движения в течение августа составили 27,3 автомобиля. Это превышает статистику за июль на 10 процентов.

"В августе 2018 года по Крымскому мосту проехали 845282 транспортных средства в обе стороны. В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались почти 2,288 млн автомобилистов", - гласит сообщение.

После 14 августа зафиксирована переориентировка трафика с крымского направления на краснодарское. Поток выезжающих с полуострова машин превысил число прибывающих на 12 процентов.

Напомним, автомобильный сегмент Крымского моста открыли 15 мая. Церемонию посетил президент РФ Владимир Путин. Открытие движения для грузовиков запланировано на октябрь. Первые поезда пересекут Керченский пролив через мост в 2019 году.