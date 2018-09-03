Политика

Константин Большаков
3 Сентября, 2018 15:39

В Кремле прояснили судьбу Минских соглашений после убийства Захарченко

Баннер памяти Александра Захарченко в Донецке.
Источник: Tip.by
#Кремль

#Украина

#Захарченко
Москва, 03 Сентября - DIXINEWS.

Лидер ДНР был убит в результате покушения, он являлся одной из сторон договорённостей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль остаётся верен Минским соглашениям, несмотря на убийство лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Произошедшее представитель Кремля назвал террористическим актом, добавив, что после такого «сложно о чём-то говорить с украинской стороной, но это не означает, что Россия выходит из минского процесса.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, любые переговоры Москва ведёт не ради процесса, а ради достижения результата. К тому же, Киев не раз высказывал нежелание исполнять договорённости, напомнил Песков.

Александр Захарченко был убит в результате покушения 31 августа. Его взорвали в кафе «Сепар» на улице Пушкина в Донецке.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Сотрудники ФСБ России прибыли в ДНР
В Донецке идёт прощание с Захарченко
Стала известна дата наступления ВСУ на Донецк
Читайте в рубрике:
Путин эмоционально отреагировал на убийство главы ДНР
В Донецке убили Александра Захарченко
Стало известно, что Ельцин думал о Путине на самом деле

В Сирии официально начался учебный год
Регионы России атакует непогода
В Киргизии начались Всемирные игры кочевников
Правила безопасности при управлении гидроциклом
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ФСБ России прибыли в ДНР
Крым, 03 Сентября, 16:58.
Крымский мост побил годовой паромный трафик автомобилей
Москва, 03 Сентября, 16:31.
В Москве почтили память погибших при теракте в Беслане
Воронеж, 03 Сентября, 16:26.
Реку Воронеж исследуют перед экологической реабилитацией
Волгоград, 03 Сентября, 15:46.
В Волгограде запланировали изменить социальный кодекс в пользу пенсионеров
Москва, 03 Сентября, 15:39.
В Кремле прояснили судьбу Минских соглашений после убийства Захарченко
Крым, 03 Сентября, 15:04.
В Крыму озвучили итоги летнего туристического сезона
Москва, 03 Сентября, 14:14.
Следователи раскрыли обстоятельства убийства полицейского в Москве (ВИДЕО)
Москва, 03 Сентября, 13:01.
В Москве озвучили прогнозы явки на выборах мэра
Нижний Новгород, 03 Сентября, 11:59.
В Нижнем Новгороде анонсировали создание молодёжного центра
Казань, 03 Сентября, 11:49.
В Казани нашли способ избавиться от вони очистных сооружений
Самара, 03 Сентября, 11:25.
Самара вошла в пятёрку городов по популярности РПЛ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия