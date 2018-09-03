В Кремле прояснили судьбу Минских соглашений после убийства Захарченко

Лидер ДНР был убит в результате покушения, он являлся одной из сторон договорённостей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль остаётся верен Минским соглашениям, несмотря на убийство лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Произошедшее представитель Кремля назвал террористическим актом, добавив, что после такого «сложно о чём-то говорить с украинской стороной, но это не означает, что Россия выходит из минского процесса.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, любые переговоры Москва ведёт не ради процесса, а ради достижения результата. К тому же, Киев не раз высказывал нежелание исполнять договорённости, напомнил Песков.

Александр Захарченко был убит в результате покушения 31 августа. Его взорвали в кафе «Сепар» на улице Пушкина в Донецке.